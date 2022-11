Sony Interactive Entertainment en Santa Monica Studio hebben een nieuwe video uitgebracht in hun God of War: Ragnarök behind the scenes reeks. De video duikt dieper in het design van de diverse wezens en personages, die in de aankomende God of War-game terugkomen.

De ontwikkelaars spreken in de video onder andere over de verschillende factoren waar zij rekening mee hebben moeten houden bij het ontwerpen van de personages. Denk aan bijvoorbeeld de omgevingen, de features waarop zij moeten aansluiten en meer. Benieuwd? Dan kan je de video hieronder bekijken.