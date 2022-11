Review | Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia – De Galliërs zijn vandaag de dag nog altijd goed vertegenwoordigd in het videogame landschap. Sinds de Franse uitgever Microïds de rechten op Asterix & Obelix in handen heeft, hebben we de afgelopen jaren vrijwel ieder jaar een game met deze stripboekfiguren mogen verwelkomen. Met Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia doet Microïds een tweede poging tot een volledig nieuwe game in deze franchise. Duidelijk mag zijn dat men het een en ander heeft geleerd sinds het vorige deel, want we hebben ons nu in ieder geval beter vermaakt dan de vorige keer. Maar het is absoluut niet vlekkeloos.

De andere kant van het water

In Asterix & Obelix XXXL verlaten de twee Galliërs het voor hun bekende terrein om een andere Gallische stam in Hibernia te helpen met hun problematiek. De leider van het dorp, Whiskitonix, z’n ram is hem ontnomen. Niet zo maar een ram, maar één met gouden hoorns. Door het verlies van zijn ram is Whiskitonix niet meer strijdlustig genoeg om de Romeinen uit zijn dorp te weerhouden. Zijn dochter, Keratine, besluit om naar Gallië af te reizen om de twee machtigste krijgers die de Galliërs zich maar kunnen bedenken naar Hibernia te halen. Zo lang ze Romeinen op hun donder kunnen geven, zijn Asterix en Obelix natuurlijk al gauw tevreden en zodoende reizen ze af naar Hibernia.

Vooruitgang

Wellicht heb je als lezer destijds ook onze review van Asterix & Obelix XXL 3 gelezen. Hierin hebben we toen aangekaart dat de gameplay, ten opzichte van de eerste twee delen, er een isometrisch standpunt op nahield. Dat is in Asterix & Obelix XXXL nog steeds het geval, maar ontwikkelaar Osome Studio lijkt wel het een en ander te hebben geleerd. Zo is de gameplay in dit nieuwe deel een stuk vloeiender en ook het vechten is wat op de schop gegaan. Alles voelt stukken vloeiender dan in het eerste deel en er zijn zelfs voorwerpen toegevoegd die je kan oprapen. Stokken, schilden van Romeinen én natuurlijk menhirs. Je kan er Romeinen mee slaan, je kan ze naar ze gooien… zo’n simpele toevoeging kan voor een simpele game toch veel betekenen.

Die voorwerpen zijn overigens niet enkel nuttig tijdens het vechten. Je zal zo nu en dan ook voorwerpen moeten gooien naar bijvoorbeeld hendels om zo een puzzel op te lossen. Deze puzzels vragen om een goede dynamiek tussen Asterix én Obelix. Zo is Asterix natuurlijk een stuk leniger door zijn kleine formaat en Obelix heeft behoorlijk wat meer kracht in zich. Met deze puzzels merk je ook dat de game is ingericht om in coöp te worden gespeeld. Dit kan lokaal tot vier personen. De game heeft geen online ondersteuning, net als bij Asterix & Obelix XXL 3. Daarentegen is Asterix & Obelix XXXL nu in je eentje ook prima om te spelen dankzij de soms goed doordachte puzzels en interessantere gameplay.

Kleine stapjes in de goede richting

We liepen zo nu en dan nog wel tegen wat issues aan, waarbij bijvoorbeeld onze computergestuurde metgezel zichzelf klem liep op bepaalde stukken, of dat een paar Romeinen plots vreemde bewegingen stonden te maken. Dit kwam echter een stuk minder frequent voor dan bij de voorganger het geval was, dus de AI is deze keer iets beter. Asterix en Obelix hebben ook superaanvallen tot hun beschikking. Onder jouw levensbalk vult een meter zich naarmate je meer Romeinen hebt geslagen. Deze meter kent drie niveaus, waarbij het hoogste niveau natuurlijk voor het meeste spektakel op jouw scherm zorgt. Zorg wel dat je jouw superaanval snel gebruikt, want de meter loopt ook weer af als je te lang treuzelt.

Aan bepaalde segmenten in de game zitten wat uitdagingen verbonden. Dit zijn ook de momenten waarop je ontzettend veel Romeinen een kaakcorrectie mag geven. Deze segmenten kennen uitdagingen zoals binnen een bepaalde tijd blijven, een x-aantal keer superaanvallen gebruiken of Romeinen slaan met een bewusteloze Romein, die jij in je handen hebt. Deze kleine uitdagingen geven de game al wat meer replay waarde, want ook als doorgewinterde gamer zullen ze je niet allemaal de eerste keer lukken. En het geeft een anders misschien wat makkelijke game toch nog dat extra beetje uitdaging.

Gemengd pakket

Grafisch is Asterix & Obelix XXXL in ieder geval een hele vooruitgang ten opzichte van XXL 3. Dit zal ongetwijfeld komen door het gebruik van de Unreal Engine in plaats van Osome’s eigen engine. Bovendien zijn de omgevingen ook een stuk gevarieerder deze keer, wat de game absoluut ten goede komt. Jammer is dat tijdens de dialogen we nog altijd statische plaatjes voorgeschoteld krijgen zonder enige vorm van lip-sync. De game kent verder geen grafische modi of iets dergelijks. In het geval van de PlayStation 5 versie, die wij speelden, is dat een 4K resolutie met een stabiele framerate van 60 frames per seconden zo ver wij kunnen zien.

De audio is ten opzichte van Asterix & Obelix XXL 3 ook vooruit gegaan. Waar we bij die game nog de klacht hadden dat de muziek en het stemmenwerk elkaar vaak in de weg zaten, is dat deze keer in ieder geval niet meer zo. Het stemmenwerk is oké, niks bijzonders. Een beetje wat je verwacht van een game wiens doelgroep voornamelijk toch kinderen en hun ouders zal zijn. Belangrijk detail is dat de game geen Nederlandse taaloptie kent. Mocht je als ouder deze game dus aan je kind willen geven, is dat iets om op te letten. Of je pakt er natuurlijk zelf ook een controller bij en speelt gewoon gezellig mee.



Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc.