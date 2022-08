Hier kon je het goede nieuws al lezen dat er een nieuwe Asterix en Obelix game aan zit te komen, genaamd Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia. De game kan omschreven worden als een actie avonturen beat ‘em up. Je zal de game alleen, met twee of tot en met vier spelers kunnen spelen. Wie wil er nu niet met een paar vrienden wat Romeinen de grond in beuken? Precies!

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia lanceert op 13 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game zal naast een regulier exemplaar ook een Limited en Collector’s Edition ontvangen. Hieronder twee afbeeldingen met daarop alle extra toevoegingen aan beide edities.