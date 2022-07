Sinds Microïds de licentie op Asterix & Obelix te pakken heeft weten te krijgen, zijn de twee Galliërs weer volop aanwezig in het videogame landschap. Naast diverse remasters en een XXL 3, krijgen we nu dan Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia. Naast een extra X in de titel, belooft de game nog veel meer nieuwigheden met zich mee te brengen.

Het blijft net als het vorige deel een top-down beat ‘m up, maar deze keer zal er ook een coöp modus voor maximaal vier spelers in de game verwerkt zijn. Als de game wat meer vlees op de botten heeft dan het voorgaande deel, zou dit best wel eens een leuke titel kunnen zijn om samen met wat andere Asterix-fans of met de kids op de bank te spelen.

Asterix & Obelix XXXL: The Ram from Hibernia verschijnt deze herfst voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.