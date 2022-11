Aan de hand van een financieel rapport van Nintendo, zagen we eerder al dat de Nintendo Switch maar liefst meer dan 114 miljoen keer verkocht is. Dit is een enorm aantal en er mag gerust gezegd worden dat de hybride console een groot succes is. Veel spelers die hun Nintendo Switch dagelijks gebruiken, zullen daarnaast ook gebruikmaken van de online service en dat blijkt eens te meer uit hetzelfde rapport.

Zo kent Nintendo Switch Online maar liefst meer dan 36 miljoen gebruikers. Het aantal spelers dat ook lid is van het Uitbreidingspakket, is helaas niet duidelijk geworden uit het rapport. Dit ligt naar verwachting aanzienlijk lager, gezien dit pakket geen noodzaak is om van de basis online features gebruik te maken. Wel is het gegeven getal een combinatie van zowel gebruikers die alleen Online hebben als gebruikers die beide services gebruiken. Verder zei de Japanse gigant ook het Uitbreidingspakket nog beter te gaan ondersteunen en te voorzien van meer Nintendo 64 titels en andere content.