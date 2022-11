Het houdt mensen altijd bezig met de aankomende release van een nieuwe console of handheld: kan ik mijn oude spellen ook nog spelen op dit nieuwe apparaat? Recent kregen we al te horen dat dit niet het geval zal zijn met PlayStation VR2. In een recente Q&A met investeerders werd Nintendo gevraagd naar de houding van het bedrijf tegenover backwards compatibility, maar leek daar niet echt op in te willen gaan.

Tijdens de Q&A sessie erkende Shigeru Miyamoto, vertegenwoordigend directeur van Nintendo, dat het spelen van oudere games op nieuwere platformen een stuk makkelijker is geworden door diverse methodes. Echter is Nintendo’s hoofddoel het maken van nieuwe soorten games en ervaringen die niet gemaakt konden worden voor de eerdere consoles. Het is dus duidelijk dat Nintendo nog geen toezeggingen wil doen over de nieuwe console, wat natuurlijk logisch is omdat de console überhaupt nog niet is aangekondigd.

“Previously, software development for dedicated video game systems was conducted in development environments dedicated to each hardware platform. This meant that those environments could not be brought forward when the hardware changed, and it would become impossible to play software released for previous hardware without making changes. However, the software development environments have recently been gradually integrated. So, generally speaking, it has become easier to implement an environment where software released for past hardware can be played on new hardware.

“Having said so, Nintendo’s strength is in our creation of new entertainment, so when we release new hardware going forward, we plan to continue to offer new and unique gameplay that cannot be realized on existing hardware.”