PlayStation VR2 zal begin volgend jaar verschijnen en daarmee stappen we een nieuwe generatie binnen als het op virtual reality games aankomt. In de afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat titels uitgebracht voor PlayStation VR, maar het zal helaas niet mogelijk zijn die games op het nieuwe platform te spelen.

Hideaki Nishino, de PlayStation senior vice president van platform experience, zegt in de laatste PlayStation Podcast dat de nieuwe VR-set niet backwards compatible is. Doordat de nieuwe headset volop gebruikmaakt van allerlei nieuwe technieken, vereist het ontwikkelen van games voor dat platform een compleet andere benadering.

Dit zorgt er ook voor dat oudere PlayStation VR games niet werken met de nieuwe set.

“PSVR games are not compatible with PSVR 2 because PSVR 2 is designed to deliver a truly next-generation VR experience. PSVR 2 has much more advanced features, like [an] all-new controller with haptic feedback and adaptive triggers, inside-out tracking, eye tracking, 3D audio is coming together and 4K HDR, of course. This means developing games for PSVR 2 requires a whole different approach than the original PSVR.”