Er worden steeds meer games voor PlayStation VR2 aangekondigd en de volgende titel is Altair Breaker. Deze game zal naar het nieuwe platform van Sony komen, zo is aangekondigd met een officiële trailer, al is niet bekend wanneer de game precies moet verschijnen. Het is dus afwachten of het hier een launchgame betreft of een release later in 2023.

Om een indruk van de game te krijgen druk je hieronder op play. De beelden laten het nodige van Altair Breaker zien, waaronder directe gameplay en daaruit blijkt dat we hier te maken hebben met een game waarin je kunt zwaardvechten. Dit dan wel in een alternatieve realiteit, waarin je het onder andere moet opnemen tegen mechanische tegenstanders.

Altair Breaker is alleen speelbaar, maar ook in coöp en die is beschikbaar voor maximaal vier spelers. Je kunt dus in een groepje er lekker op los gaan hakken.