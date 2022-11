Microsoft werkt hard om het aanbod van Game Pass aantrekkelijker te maken. Dit doen ze natuurlijk middels het toevoegen van geliefde games, maar soms worden er ook andere extra’s aangeboden die niet per se iets met de dienst te maken hebben.

Daarom hebben techgiganten Microsoft en Apple de handen ineengeslagen. Game Pass Ultimate abonnees krijgen namelijk drie maanden gratis toegang tot zowel Apple TV+ als Apple Music. Zodoende kun je allerlei films en series bekijken en onderweg naar je favoriete muziek luisteren. Je kunt deze extra’s activeren op je Xbox console of via de Xbox app op je pc.

Beide voordelen kun je tot 31 maart 2023 claimen, dus je hebt nog eventjes de tijd.

“Starting today, Ultimate members can enjoy Apple TV+, home to Oscar-winning films, Emmy-winning shows, groundbreaking documentaries, and kids and family entertainment. Also, Ultimate members can get over 100 million songs, expertly curated playlists, and more on Apple Music, all ad-free, and listen across their devices.”