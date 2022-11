Resident Evil Re:Verse is nu al enige tijd beschikbaar. Tijd voor Capcom om met een eerste grote update te komen, die buiten de te verwachten hoeveelheid cosmetische items ook met een nieuwe map én een kersvers speelbaar personage uitpakt. Spelers hebben dus een extra reden om de game boven te halen.

De nieuwe map heet Village en is – what’s in a name? – niet meer of minder dan het dorpje waarin Ethan Winters ronddoolde in Resident Evil 8: Village. Het kersverse speelbare personage is Tundra, een lid van Chris Redfields Wolf Hound squad dat gespecialiseerd is in virussen en giftige substanties. Zeker eens uitproberen, dus.