Resident Evil Re:Verse zou oorspronkelijk in 2021 verschijnen, maar werd na enkele teleurstellende openbare beta’s uitgesteld naar dit jaar. Een precieze releasedatum blijft vooralsnog uit, al mogen we volgens bekend Resident Evil leaker AestheticGamer aka Dusk Golem in de nabije toekomst nieuws over de titel verwachten.

Ondertussen werd ook de Google Stadia versie van Resident Evil Re:Verse van een rating voorzien. Het zal niemand verbazen dat de game een 18+ stempel opgeplakt krijgt – een logische rating voor een horrorfranchise. Of de multiplayertitel effectief hoge ogen zal gooien, valt uiteraard nog af te wachten. Wordt dus vervolgd.