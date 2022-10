Resident Evil Re:Verse heeft behoorlijk lang op zich laten wachten, maar de release lijkt nu steeds dichterbij te komen. Bezitters van Resident Evil 8: Village kunnen namelijk vanaf 24 oktober om 04:00 uur tijdelijk Resident Evil: Re:Verse spelen.

Het gaat om een early access versie die beschikbaar is tot 26 oktober 08:00 uur. De korte ‘early access’, wat meer als een beta klinkt, is voorzien van cross-play en is beschikbaar op de PlayStation 4, Xbox One en pc (via Steam).

Op current-gen consoles is Re:Verse uiteraard ook beschikbaar, maar dan via backwards compatibility.