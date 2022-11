Nintendo liet eerder deze week al weten dat de Black Friday sale in de Nintendo eShop vandaag van start zou gaan. Inmiddels is het zover en staan de sales live. Het gaat om meer dan 1.600 aanbiedingen, waarbij de korting soms enorm op kan lopen.

We hebben hieronder een zeer kleine greep uit het aanbod geplaatst. Voor het complete overzicht raden we je aan in de eShop zelf een kijkje te nemen, want er zit ongetwijfeld wat leuks tussen.

Metroid Dread – Van € 59,99 voor € 39,99

EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch Legacy Edition – Van € 39,99 voor € 23,99

Super Mario Odyssey – Van € 59,99 voor € 39,99

Disney Dreamlight Valley – Van € 29,99 voor € 25,49

Persona 5 Royal – Van € 59,99 voor € 41,99

No Man’s Sky – Van € 49,99 voor € 39,99

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – Van € 59,99 voor € 39,99

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Van € 59,99 voor € 39,99

DOOM Eternal – Van € 29,99 voor € 11,99

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Van € 39,99 voor € 19,99

Triangle Strategy – Van € 59,99 voor € 39,99

Xenoblade Chronicles 2 – Van € 59,99 voor € 39,99

Octopath Traveler – Van € 59,99 voor € 29,99

The World Ends With You -Final Remix- – Van € 49,99 voor € 29,99

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – Van € 59,99 voor € 29,99

Astral Chain – Van € 59,99 voor € 39,99

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Van € 59,99 voor € 39,99

She Wants Me Dead – Van € 9,99 voor € 1,99

Down in Bermuda – Van € 19,99 voor € 0,99

INSIDE – Van € 19,99 voor € 1,99

Asterix & Obelix XXL 2 – Van € 14,99 voor € 3,74

Eastward – Van € 24,99 voor € 14,99

Golf Story – Van € 14,99 voor € 7,49

Green Hell – Van € 24,99 voor € 2,49

Gear.Club Unlimited 2 – Van € 39,90 voor € 5,98

Knowledge Trainer: Trivia – Van € 14,99 voor € 2,99

XIII – Van € 39,99 voor € 27,99

LIMBO – Van € 9,99 voor € 1,99

Asterix & Obelix: Slap them All! – Van € 39,99 voor € 15,99

Panzer Dragoon: Remake – Van € 24,99 voor € 2,49

Georifters – Van € 31,90 voor € 1,43

