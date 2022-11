Call of Duty: Warzone 2.0 is net uit en later komt daar nog Call of Duty: Warzone Mobile bij. Deze game brengt spelers op mobiel terug naar Verdansk, waarmee de geliefde map alsnog speelbaar wordt in de shooter.

Deze game zal bij de release verschillende multiplayer modi bevatten en daar zijn nu de eerste beelden van online verschenen. De modi die zoal speelbaar zullen zijn, zijn Domination en Team Deathmatch.

Verdansk is echter een grote map en daarom worden er voor die modi kleinere stukken op de map aangewezen waar de actie zal plaatsvinden. Deze modi zijn bedoeld om spelers alternatieve mogelijkheden te bieden hun wapens te levelen buiten Battle Royale.