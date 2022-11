Frogwares werkt momenteel aan de remake van Sherlock Holmes: The Awakened, die in februari 2023 moet verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. We hebben er laatst al wat beelden van kunnen zien en daar doet de ontwikkelaar nu nog een schepje bovenop.

Ze hebben een nieuwe trailer uitgebracht en die geeft een overzicht van wat spelers van de gameplay mogen verwachten. Verschillende elementen komen aan bod en zo krijg je een duidelijk beeld van het spel en welke elementen je zoal gepresenteerd krijgt.