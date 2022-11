Enkele jaren geleden bracht ontwikkelaar Camouflaj Marvel’s Iron Man VR op de markt: een leuke, doch beperkte, VR-ervaring voor fans van de superheld. Nu is er een gerucht opgedoken dat lijkt te verklaren waar deze ontwikkelaar zich nu mee bezighoudt: een VR-game rond Batman voor de Meta Quest headset.

Het overkoepelende bedrijf Meta postte namelijk een document online, dat achteraf gefileerd werd door Twitter gebruiker @jank().

‘Oups: The FTC accidentally spilled the beans on Camouflaj, a games studio Meta acquired in September, developing a Batman VR game for the Quest.’

Hij merkte op dat de ontwikkelaar volgens het verslag zou werken aan ‘Iron Man and Batman VR apps for Quest’, wat dus lijkt te impliceren dat we binnenkort in het pak van de gevleugelde superheld zullen kunnen stappen. Een officieel statement over het al dan niet bestaan van de Batman VR-game is momenteel nog niet gegeven, dus neem voorlopig je korreltje zout erbij.