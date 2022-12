Vandaag stappen we alweer de laatste maand van het jaar 2022 binnen. December is zoals elk ander jaar een relatief rustige maand, zeker naarmate we dichterbij de kerstdagen komen. Deze week staan er echter nog vrij veel games op het programma. Zo is Warhammer 40,000: Darktide net uit voor pc en morgen verschijnen er drie triple A titels.

Later deze maand mogen we nog High On Life verwachten, alsook de current-gen upgrade van The Witcher 3 en een ‘nieuwe’ Final Fantasy. We hebben alle bevestigde releases voor december bij elkaar gezocht en hieronder op een rijtje gezet.

Week van 2 december

Marvel’s Midnight Suns (PS4/PS5/X1/XSX/Switch/Pc)

Need for Speed: Unbound (PS5/XSX/Pc)

The Callisto Protocol (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Warhammer 40,000: Darktide (Pc)

Soccer Story (PS4/PS5/X1/XSX/Switch/Pc)

WRC Generations (Switch)

Week van 9 december

Hello Neighbor 2 (PS4/PS5/X1/XSX/Pc)

Dragon Quest Treasures (Switch)

Week van 16 december

High On Life (X1/XSX/Pc)

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4/PS5/X1/XSX/Switch/Pc)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (PS5/XSX/Pc)

Week van 23 december

Geen releases

Week van 30 december

Geen releases

Ondanks dat de maand december een stuk minder gevuld is dan de voorgaande maanden, heb jij nog een titel op je lijstje staan die je gaat halen? Laat het hieronder weten.