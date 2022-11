Ubisoft heeft aangekondigd dat The Settlers: New Allies – voorheen bekend als The Settlers – vanaf 17 februari 2023 verkrijgbaar zal zijn voor pc. De game is beschikbaar voor pre-order in de Ubisoft store en Epic Games Store. Opvallend genoeg niet via Steam, ondanks dat verschillende Ubisoft-games binnenkort via het platform van Valve weer aangeboden worden.

Samen met deze aankondiging is er een video gedeeld waarin de ontwikkelaar een update geeft over wat ze hebben gedaan, waaraan ze werken en meer. Die video check je hieronder en tevens hebben we nog een overzicht van modi in de game.

Tot slot heeft Ubisoft aangekondigd dat de game inmiddels ook in ontwikkeling is voor de PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Wanneer de consoleversie uitkomt is nog niet bekendgemaakt.