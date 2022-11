Eerder doken er al hints op dat verschillende Ubisoft games naar Steam zouden komen en hoewel de uitgever in een eerder stadium niet wilde reageren op geruchten en speculatie, is de kogel nu door de kerk. Ubisoft heeft tegenover Eurogamer bevestigd dat ze Assassin’s Creed: Valhalla op 6 december via Steam zullen lanceren.

Tegelijkertijd zullen ook Anno 1800 en Roller Champions via het platform van Valve aangeboden worden. Daarmee keert Ubisoft officieel terug naar Steam na enkele jaren geen games op het platform te hebben uitgebracht. In de tussentijd waren de titels wel verkrijgbaar via de Epic Games Store en Ubisoft Connect.

“We’re constantly evaluating how to bring our games to different audiences wherever they are, while providing a consistent player ecosystem through Ubisoft Connect. Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 and Roller Champions are among the Ubisoft titles that will be releasing on Steam.”