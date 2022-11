Nintendo Switch Sports kwam eind april dit jaar uit en bracht zes verschillende sporten naar de hybride console. Nu is er een nieuwe update beschikbaar voor de game, die een zevende sport toevoegt.

De nieuwe sport die je in Nintendo Switch Sports kan beoefenen is golf. Het was al een tijdje bekend dat deze discipline zou worden toegevoegd en nu is het eindelijk zover. Je kan deze sport alleen en met vrienden (zowel lokaal als online) spelen. Voor beginners is er een ‘shot assist’ beschikbaar, zodat golf voor iedereen een leuke ervaring zal zijn.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven van Nintendo Switch Sports, waarin alle sporten aan bod komen.