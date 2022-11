De PlayStation Plus games van december zijn gisteren al gelekt, maar dat is niet de enige service die nieuwe games brengt in de laatste maand van 2022. Microsoft heeft namelijk de Xbox Games with Gold aangekondigd voor december.

De Games with Gold zijn toegankelijk voor iedereen die een Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnement heeft. Deze spelers kunnen de komende maand de volgende games toevoegen aan hun bibliotheek:

Colt Canyon – Beschikbaar van 1 december t/m 31 december

Bladed Fury – Beschikbaar van 16 december t/m 15 januari

Mocht je abonnement net afgelopen zijn of wil je je abonnement nog verlengen? Dan kun je zoals gewoonlijk natuurlijk hier terecht.