Square Enix is al behoorlijk ver met de ontwikkeling van Final Fantasy XVI. Sterker nog, de game is al van A tot Z speelbaar en de tijd die de ontwikkelaar nog heeft wordt momenteel gebruikt om alle oneffenheden glad te strijken en de algehele ervaring te optimaliseren.

Toch duurt het nog tot volgend jaar zomer voordat we met de game aan de slag kunnen, al is een specifieke releasedatum nog niet bekend. Naar verwachting zal Square Enix de releasedatum tijdens The Game Awards volgende week aankondigen, maar mogelijk weten we nu al welke dag we in de agenda mogen noteren.

De bekende insider The Snitch heeft een gedicht op Twitter gedeeld dat lijkt te verwijzen naar de releasedatum van Final Fantasy XVI. Zo wordt er over kristallen gesproken, waarbij de link naar Final Fantasy dan natuurlijk snel is gelegd.

Het gedicht hieronder en daarin wordt ook gesproken over 22 en 6, wat een release op 22 juni 2023 suggereert. Gezien de game in de zomer moet uitkomen, klinkt 22 juni 2023 als een erg plausibele datum. Voor zekerheid zullen we echter de officiële aankondiging moeten afwachten.

De producer van de game, Naoki Yoshida, zal volgende week aanwezig zijn tijdens The Game Awards met een speciale live presentatie. Het kan haast niet anders dan dat Square Enix dat moment aangrijpt voor de officiële aankondiging van de datum waarop de game zal verschijnen.