Mortal Kombat 12 of Injustice 3, één van deze welluidende titels is het volgende project van NetherRealm Studios. De ontwikkelaar is echter nog niet klaar om een officiële aankondiging te doen en houdt, buiten wat obligatoir teasen, de lippen stijf op elkaar.

Recent nog gaf Ed Boon – de geestelijke vader van beide vechtfranchises – op Twitter aan dat we ook op The Game Awards geen nieuws van NetherRealm Studios moeten verwachten. Beter de verwachtingen te temperen dan teleur te stellen, denken we dan.

“4 years ago at the Game Awards we managed to pull off a surprise announcement of MK11, which turned out great. Perhaps too great, as many assumed we’d repeat that trick for our next game. Thank you for the anticipation, but we’re not ready to announce the next NRS game yet.”