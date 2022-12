Tom Clancy’s The Division is voor Ubisoft een belangrijke franchise en na twee delen op consoles en pc, zal de reeks nu uitbreiding vinden naar de mobiele telefoon. Dit in de vorm van Tom Clancy’s The Division Resurgence, die uitgebreid getest gaat worden.

Vanaf vandaag tot en met 22 december zal er een gesloten beta plaatsvinden op Android toestellen en geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. De beta zal bestaan uit de volgende content:

Zeven hoofdmissies

Twaalf zijmissies

Drie classes om uit te kiezen + een vierde vanaf level 15

Vier verschillende open wereld activiteiten

Dagelijkse en wekelijkse quests

Wekelijkse doelen

Dark Zone

Conflict modus (One map)

Om een indruk van de game te krijgen heeft Ubisoft ook nog een trailer uitgebracht en die check je hieronder.