Tussen al het nieuws van The Game Awards door heeft Sony bekendgemaakt welke games het beste hebben verkocht in de maand november via de PlayStation Store. Niet geheel verrassend staat God of War: Ragnarök bovenaan, gevolgd door Call of Duty: Modern Warfare 2. Andere titels in de top vijf mogen ook geen al te grote verrassing zijn.

De top 20 bestaat overigens voornamelijk uit games die al langer verkrijgbaar zijn en ongetwijfeld dankzij sales weer terugkomen in de verkooplijsten. Dit maakt ook dat het weinig bijzonder te noemen valt. Hetzelfde is van toepassing op de overzichten van free-to-play, de PlayStation 4 en PlayStation VR.

Benieuwd welke titels het allemaal goed hebben gedaan in november? Check de overzichten hieronder!

PS5

God of War Ragnarök Call of Duty: Modern Warfare II FIFA 23 Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K23 Sonic Frontiers It Takes Two Gotham Knights The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me Goat Simulator 3 Police Simulator: Patrol Officers Gran Turismo 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Resident Evil 3 F1 22 Evil West Horizon: Forbidden West Ratchet & Clank: Rift Apart

PS4

Call of Duty: Modern Warfare II God of War Ragnarök FIFA 23 The Last of Us Part II Grand Theft Auto V God of War Minecraft Red Dead Redemption 2 The Forest NBA 2K23 Need for Speed Payback Need for Speed Heat EA Sports UFC 4 Star Wars Jedi: Fallen Order A Way Out Gang Beasts Far Cry 3: Classic Edition F1 22 The Witcher 3: Wild Hunt ARK: Survival Evolved

PS VR

SUPERHOT VR Beat Saber Job Simulator Creed: Rise to Glory Arizona Sunshine Skyworld Batman: Arkham VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR The Walking Dead: Saints & Sinners PlayStation VR Worlds

Free-to-play (PS5 + PS4)