Tijdens Opening Night Live, de show van Geoff Keighley rondom Gamescom, werd Dune: Awakening aangekondigd. Het gaat hier om een open-wereld survival MMO in het Dune-universum. Na een korte periode van stilte heeft de game nu weer eens van zich laten horen.

Althans, van zich laten zien, kunnen we beter zeggen. Geoff Keighley zet Dune: Awakening kennelijk graag in de schijnwerpers, want in het kader van The Game Awards is er een nieuwe trailer van het spel getoond. De video toont pre-alpha beelden en je kunt ze hieronder bekijken.

Dune: Awakening is in ontwikkeling voor de pc. Het is nog niet bekend wanneer de game moet verschijnen. Je kunt je op de officiële website van de game wel inschrijven om kans te maken op toegang tot een aankomende beta.