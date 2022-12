Voorbij half januari zal Fortnite’s eerste grote samenwerking van het nieuwe jaar met een ander groot IP plaatsvinden. Volgens Insider Gaming vindt op 23 januari namelijk een samenwerking tussen Fortnite en Dead Space plaats.

De samenwerking komt niet geheel uit het niets, de Dead Space remake komt namelijk op 27 januari 2023 uit. Daarnaast weten we dat Fortnite bijna elke maand namelijk wel een samenwerking heeft. Zo zagen we eerder deze maand met Fortnite Chapter 4 Doom Slayer en Geralt of Rivia toegevoegd worden als skins.

Er zijn nog geen details bekend over wat de crossover precies zal brengen, maar het is hoogstwaarschijnlijk dat er in het minste geval een nieuwe skin zal worden toegevoegd aan het spel.