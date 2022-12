IGN staat deze maand in het teken van de Dead Space Remake en dat levert uiteraard weer heel wat nieuwe informatie op. Zo blijkt dat alle wapens subtiel zijn gewijzigd. De game bevat veel meer detail, waardoor de ontwikkelaars goed hebben moeten nadenken wat ieder onderdeel nu precies doet en hoe die met elkaar samenwerken. Isaac past het ook zelf aan, waardoor je iedere keer als je een wapen verbeterd, je het ook daadwerkelijk zelf kunt zien.

Daarover gesproken, er zit zoveel detail in de nieuwe wapens dat je op de Plasma Cutter bijvoorbeeld Schofield Tools kunt zien staan. Dat is een knipoog naar Dead Space-regisseur Glen Schofield, die onlangs indruk wist te maken met The Callisto Protocol. Verder gaat de video in op andere wijzigingen zoals elementen die uit Dead Space 2 zijn overgenomen en dat de Force Gun nu een zwaartekrachtveld afvuurt dat tegenstanders naar zich toe trekt.