De Dead Space Remake is inmiddels uit en de terugkeer van deze horrorklassieker was uitermate geslaagd. Recensies waren bijna unaniem lovend en ook wij waren enorm enthousiast in onze review. De onvermijdelijke vraag drijft nu echter boven: wat gaat er nu verder met de franchise gebeuren? Creative directors Phil Ducharme gaf antwoord op deze vraag in een interview met GQ-magazine.

It’s funny you touch on it disappearing off the map. EA itself basically left the series to do nothing for 10 years. Do you have ideas for what you could do with it next?

PD: For sure, it’s, it’s a hope that we have. There’s interest on my side and I think on Roman’s side – you can see his smile – in exploring Dead Space more. There are ideas, that’s for sure. […] We’re gonna be heading out on vacation and then we’ll sit down and we’ll have those discussions within EA to say, ‘Well, what’s next?’