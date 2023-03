Dat de Dead Space remake een kritisch succes is zal geen enkele gamer zijn ontgaan. De iconische horror-klassieker is vakkundig opnieuw in elkaar gezet door Motive Studio, zodat een nieuwe generatie in de schoenen van Isaac kan stappen, maar ook liefhebbers van het origineel een nieuw bezoekje aan de USG Ishimura kunnen brengen.

Wat het altijd goed doet zijn horror-thema’s gecombineerd met kinderliedjes. Zo dacht Visceral Games, de ontwikkelaar van het origineel, er waarschijnlijk ook over toen ze 15 jaar geleden de Lullaby trailer uitbrachten. Nu in 2023 geldt bij Motive Studio hetzelfde en dus hebben ze die trailer ook opnieuw gemaakt. Zie hieronder het resultaat.

Nieuwe Lullaby trailer

Oude Lullaby trailer