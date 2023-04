Het is tegenwoordig populair om oudere games in een nieuw jasje te steken onder het mom van een remake of remaster, maar het is eveneens populair om moderne games in de tijdmachine te stoppen en te laten zien hoe zij er eventueel hadden uitgezien als ze zo’n twintig jaar geleden waren gemaakt.

De remake van Dead Space – die eind januari onder luid gejuich gelanceerd werd – heeft nu diezelfde behandeling gekregen. Ontwikkelaar Fraser Brumley heeft Dead Space namelijk in een retro schil gegoten en de beelden daarvan gedeeld op Twitter.

Brumley heeft overigens de download ook via z’n website ter beschikking gesteld, waardoor je zo’n 10-15 minuten van de “game” zelf kunt spelen. Het was volgens de ontwikkelaar een leuk project wat hem tevens de mogelijkheid gaf om meer ervaring op te doen met de Unreal Engine.