Met dank aan Dillon Rogers (co-ontwikkelaar van immersive sim Gloomwood) op Twitter weten we dat Electronic Arts de interesse van spelers in meer Dead Space-games peilt. Hij heeft een screenshot online gezet waarin wordt gevraagd of spelers vergelijkbare remakes van Dead Space 2 en 3 ook zien zitten. Hoewel de recente remake kritisch hoge ogen wist te gooien, zijn de verkopen minder.

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall – the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

Zo blijkt dat The Callisto Protocol dubbel zoveel exemplaren verkoopt over een zelfde periode als dat de Dead Space Remake doet, terwijl die eerste overdreven hard en vaak oneerlijk is aangepakt. Hopelijk schrikt dit Electronic Arts niet af. We zijn immers blij met de terugkeer van de reeks en willen ook zeker niet een herhaling van het verleden zoals dat met de gameplay in Dead Space 3 gebeurde!