Hideo Kojima heeft het er maar druk mee. Zo kondigde hij vorige week tijdens The Game Awards Death Stranding 2 aan en in de tussentijd is hij ook aan de slag gegaan met een film gebaseerd op het Death Stranding universum. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een andere game en die zal volgend jaar worden aangekondigd.

Via een videoboodschap heeft Kojima aangegeven dat ze bezig zijn met een volledig nieuwe game en een aantal visuele projecten. Hij hoopt daar in 2023 meer over te kunnen vertellen, wat dus betekent dat we volgend jaar meer gaan horen over de andere game waar hij mee bezig is. Naar verluidt is dat Overdose, maar dat is niet bevestigd.

Wanneer we meer informatie mogen verwachten is echter afwachten, gezien Kojima daar niet concreet op ingaat.