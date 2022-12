Bedrijven zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om meer geld te verdienen, zo ook in de gamesindustrie. In 2019 voegde Sony auto-play advertenties toe aan het PS4-dashboard en het afgelopen jaar spraken diverse uitgevers al over adverenties in free-to-play games. Microsoft heeft recent een nieuw patent aangevraagd met hetzelfde doel in gedachten.

Het patent omvat een methode voor het ‘voorzien van gepersonaliseerde content voor een niet-intrusieve online gaming ervaring’. De technologie zou het mogelijk maken om een in-game locatie te identificeren waarop content zou kunnen worden getoond als overlay, én het identificeren van de juiste content voor de gebruiker.

De aanvraag betekent niet dat Microsoft deze technologie daadwerkelijk gaat implementeren in games, maar het is niet ondenkbaar dat we in de komende jaren steeds meer advertenties te zien gaan krijgen in (free-to-play) games. Daarnaast is de aanvraag van dit soort patent tekenend voor de huidige staat van free-to-play gaming, waarin constant naar nieuwe manieren wordt gezocht om te monetiseren. Wat vind jij van deze ontwikkeling?