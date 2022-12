Mensen die vonden dat de eerste PlayStation VR niet altijd een ‘match made in heaven’ bleek met hun PlayStation 4 console, hoeven voor de opvolger geen gelijkaardig verhaal te vrezen. In een recent interview met Famitsu liet Hideaki Nishino van Sony immers optekenen dat PlayStation VR2 vanaf het begin ontwikkeld werd in parallel met de PlayStation 5.

Dat kan nog het best geïllustreerd worden door de verbinding, die dit keer met één kabeltje gemakkelijk naar de voorkant van je PS5 zal lopen. Ook andere PS5-gebonden features als 3D Audio en de snellere laadtijden zullen de ervaring in Virtual Reality alleen maar ten goede komen. Wij kunnen alvast niet wachten om met het toestel aan de slag te gaan.

“There is one USB-C port on the front of the PS5, but that was actually prepared in anticipation of connecting the PSVR2. PSVR still had issues with the connection with the PS4 system, so in order to clean those things up, we designed it together with the PS5 from the beginning.”