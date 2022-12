Tijdens Gamescom Opening Night Live kondigde Sony PlayStation de DualSense Edge wireless controller aan, de eerste officiële pro controller van Sony voor de PlayStation 5. We hebben eerder al de controller gezien via foto’s en natuurlijk weten we ook waar het pakket uit bestaat, dat met een prijskaartje van € 239,99 behoorlijk prijzig is.

Gezien de release van de controller dichterbij komt, we mogen deze op 26 januari 2023 verwachten, heeft Sony nu een video vrijgegeven waarin ze dieper ingaan op de ontwerpfilosofie van het model. Deze video kan je hieronder bekijken en geeft een interessant kijkje in de keuken omtrent het ontwikkelen van de Edge controller.

Als je de controller wilt hebben, is het mogelijk een pre-order te plaatsen in de PlayStation Direct Store.