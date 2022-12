Zoals we gewend zijn van de originele Overwatch, ontvangt de tweede game nu en dan tijdelijke evenementen die in het teken van seizoenen staan. Blizzard heeft een aantal dagen geleden al het Winter Wonderland evenement teruggebracht en nu de winter officieel is begonnen, wordt dat gevierd met een ‘gratis’ skin voor een van de Heroes.

Tot en met 2 januari kan je gebruikmaken van deze nieuwe deal om de legendarische ‘Gingerbread Man’ skin van Bastion te kopen. Normaal gesproken kosten legendarische skins 1.900 Overwatch Coins, maar je kan deze nu met 1 Overwatch Coin kopen. Deze kan je aanschaffen met echt geld, maar je kan ook vrij eenvoudig aan 1 Overwatch Coin komen door simpelweg een aantal Weekly Challenges te doen.

Ben jij een Bastion main en kan je geen genoeg krijgen van de vriendelijke doch dodelijke robot? Sla dan je slag met deze nieuwe skin.

All new Gingerbread Bastion (Legendary) Skin? Sweeeeeeeeet 🍪

It only costs 1 (ONE) Overwatch Coin? Even sweeeeeeter! 🪙

Log in and grab yours before Jan 2! Season 2 is live now 👈

Learn more✨: https://t.co/XA1GcWaccx pic.twitter.com/lBoQStjVo8

— Overwatch (@PlayOverwatch) December 20, 2022