Het was de bedoeling dat Nintendo Switch-bezitters dit jaar de twee spin-off titels van Tomb Raider konden spelen. Feral Interactive heeft nu laten weten dat deze twee games zijn uitgesteld naar volgend jaar.

Lara Croft and the Guardian of Light en Lara Croft and the Temple of Osiris kwamen respectievelijk in 2010 en 2013 uit. Dit is ver voor de release van de Nintendo Switch, maar toch kunnen gamers deze spellen alsnog op hun handheld gaan spelen. Dit stond gepland voor dit jaar, maar de games zijn nu uitgesteld naar 2023.

Helaas is niet bekend of de twee Lara Croft-titels begin, midden of eind volgend jaar uitkomen. De ontwikkelaar zal in de loop van volgend jaar meer informatie over de games verschaffen.