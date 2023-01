In een bericht om het nieuwe jaar in te luiden heeft Persona en Shin Megami Tensei ontwikkelaar ATLUS laten weten dat het bedrijf dit jaar meerdere onaangekondigde games op de planning heeft staan.

Het bedrijf geeft aan dat het deze games gepland heeft voor ná de release van de Persona 3 Portable en Persona 4 Golden remasters. Dit is op zich niet zo heel vreemd, want beide games komen later deze maand uit, op 19 januari. Hopelijk horen we in de komende maanden meer over deze projecten. Als we de laatste geruchten mogen geloven is één van deze projecten mogelijk een remake van Persona 3.

“In 2023, starting with the releases of the Persona 3 Portable and Persona 4 Golden remasters, we’re also preparing several unannounced titles. Please look forward to them!”

De kans is zeer groot dat ATLUS niet alleen werkt aan nieuwe games, maar ook bezig is met andere projecten om huidige en nieuwe IP’s te versterken. Zo heeft het bedrijf in het verleden al anime en manga uitgebracht voor zijn diverse games en het zou niet onverwacht zijn als ze dit ook nog in de toekomst doen. Wat hoop jij dat ATLUS het komende jaar gaat aankondigen?