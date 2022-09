De Persona franchise is levendiger dan ooit: zowel Persona 3 Portable, Persona 4 Golden als Persona 5 Royal komen binnenkort naar meerdere platformen, waardoor we gemakkelijker dan ooit zullen kunnen genieten van deze topgames. Er dook echter een interessant gerucht op op ResetEra dat lijkt te suggereren dat er nog meer Persona in de pijplijn zit.

ResetEra lid ‘lolilolailo’, die al eerder betrouwbaar nieuws lekte over Persona 3, 4 en 5 die naar Game Pass zouden komen, lijkt te weten dat er momenteel een heuse remake van Persona 3 in de maak zou zijn. Misschien wat vreemd, aangezien Persona 3 Portable momenteel al in de maak is, maar het is mogelijk. Persona 3 is een favoriet onder de fans dus de vraag naar een nieuwe uitgave van deze game is groot.

Dit is uiteraard niet officieel bevestigd door Atlus, dus wacht voorlopig nog even met juichen. Indien er meer officieel nieuws volgt, lees je het hier.