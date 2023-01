Activision is een uitgever die zich voornamelijk bezighoudt met Call of Duty en Crash Bandicoot. De laatste jaren dan althans. In het verleden had de uitgever echter een breder portfolio met zoal Guitar Hero en Skylanders. Die laatste reeks heeft een hoop delen gezien, totdat de populariteit flink inzakte en de uitgever er de stekker uit trok.

Hetzelfde geldt voor Guitar Hero, waarna Activision het in 2015 opnieuw probeerde met Guitar Hero Live, maar een groot succes werd het niet. Inmiddels liggen deze reeksen al lange tijd in de koelkast, net zoals de Tony Hawk-games. Toch bestaat er een kans dat Skylanders terugkeert.

Activision zou namelijk een enquête uitgestuurd hebben, die op Reddit terecht is gekomen. In deze enquête wordt er gesproken over een HD remaster van Skylanders. In tegenstelling tot vroeger zou deze editie dan niet met fysieke figuren komen, maar met digitale equivalenten.

Met andere woorden: spelers zullen niet langer genoodzaakt zijn figuren fysiek aan te schaffen. De vraag is echter of Activision de figuren dan achter een betaalmuur zet, dat je ze in-game moet kopen. Dat is immers wel iets wat de uitgever zou doen.

Desalniettemin is het überhaupt de vraag of er ooit een remaster komt, tot een officiële aankondiging volgt zullen we moeten afwachten. Volgens de informatie in de enquête zou de game in het vierde kwartaal van 2023 uit moeten komen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.