Razer timmert al jaren hard aan de weg om één van de meest toonaangevende partijen in de industrie te worden als het op hardware en accessoires aankomt. Zo is het bedrijf ook aanwezig op de CES 2023 te Las Vegas, waar ze een reeks nieuwe producten hebben aangekondigd. Daarnaast hebben ze meer details gedeeld over reeds aangekondigde producten.

De belangrijkste details hebben we bij elkaar gezocht en hieronder op een rijtje gezet.

Razer Edge – De Razer Edge heeft een 6,8″ AMOLED-scherm, met een resolutie van 2400×1080 FHD+ en een verversingssnelheid van 144hz. De handheld is het eerste apparaat dat draait op het nieuwste Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform. De Razer Edge beschikt over actieve koelingstechnologie voor lange gamesessies, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. De Razer Edge komt op 26 januari in de VS uit in twee versies: Razer Edge (Wi-Fi) exclusief via Razer.com en in RazerStores in de VS voor 399,99 dollar, en de Razer Edge 5G exclusief via Verizon.com en Verizon stores. Wanneer de Razer Edge in Europa uitkomt is nog niet bekend.



Project Carol – Razer presenteert Project Carol, ’s werelds eerste hoofdsteun met near-field surround sound en haptische technologie. Project Carol is het nieuwste concept van Razers R&D-divisie, een team dat zich bezighoudt met nieuwe productontwerpen. Dit team beïnvloedt Razers toekomstige productportfolio en sleepte al meerdere CES Innovation- en Best of Show-awards in de wacht.

Project Carol brengt immersie en realisme naar een hoger niveau dankzij het slimme gebruik van near-field surround sound, gekoppeld aan 7.1 surround sound. In tegenstelling tot traditionele speakers brengt het near-field surround sound van Project Carol geluid dichterbij en direct naar het hoofd van gebruikers. Project Carol werkt via Razer HyperSense-technologie. De hoofdsteun zet geluiden in games direct om in haptische feedback, waardoor gamers alles kunnen voelen en het lijkt alsof ze zich midden in de actie bevinden.

Project Carol wordt standaard ondersteund op de pc en kan op alle gamestoelen, inclusief de Razer Iskur en Enki, worden bevestigd via elastische, verstelbare banden. Als Project Carol is verbonden via de 2,4 GHz-verbinding gaat hij tot 8 uur mee voordat hij moet worden opgeladen.

Razer Blade 16 – Met zijn aluminium behuizing levert de Blade 16 betere prestaties en is hij draagbaarder dan ooit. Met een Graphics Power Density* (GPD) van 1,50 is de Blade 16 in staat om 35% meer grafische kracht per kubieke centimeter te leveren dan elke andere 16-inch gaming-laptop die momenteel beschikbaar is. GPD wordt bepaald door het totale grafische vermogen van een laptop te delen door het totale volume in kubieke inch (LxBxH).

De Razer Blade 16 maakt traditiegetrouw gebruik van de beste schermtechnologie en is verkrijgbaar met ’s werelds eerste 16-inch HDR dual-mode mini-LED display. Deze heeft een piekhelderheid van 1000 nits en een reactietijd van minder dan 3ms, waardoor de grafische kracht optimaal wordt benut. Het belangrijkste kenmerk van dit scherm is de dubbele native modus, waardoor naadloos kan worden gekozen tussen de Creator- en Gamer-modus. Creator-modus biedt scherpe UHD+ native resolutie met een verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de Gamer-modus een verversingssnelheid van 240Hz biedt in native FHD+.

De Blade 16 zal in Q1 van 2023 verkrijgbaar zijn via Razer.com, RazerStores en selecte retailers vanaf $2.699,99.

Razer Blade 18 – Met de Razer Blade 18 zet Razer zijn eerste stap in de 18-inch laptopcategorie. De Blade 18 is Razers krachtigste laptop ooit – speciaal gericht op hardcore gamers en creatieve professionals.

De Blade 18 heeft het grootste scherm tot nu toe in een Blade: een 18-inch QHD+ scherm met een verversingssnelheid van 240Hz. Dit zorgt voor natuurgetrouwe kleuren, hoge resolutie en snelle respons voor vloeiende, meeslepende gameplay of voor het creëren van gedetailleerde content. Dit gaat niet ten koste van de premium, strakke look en feel waar Razer Blades bekend om staan. De Blade 18 levert niet alleen prestaties van desktopniveau, maar heeft ook vergelijkbare features: een 5MP camera, THX spatial audio met 6 speakers, upgradebare componenten, een ruime keuze aan poorten en vapor chamber-koelingstechnologie.

De Blade 18 zal beschikbaar zijn in Q1 van 2023 via Razer.com, RazerStores en geselecteerde retailers vanaf $2,899.99.

Razer Leviathan V2 Pro – De Razer Leviathan V2 Pro biedt de nieuwste innovaties in 3D-audio en is ’s werelds eerste beamforming soundbar voor de pc met head-tracking AI. In samenwerking met THX en 3D audio-expert Audioscenic biedt de nieuwe pc-soundbar van Razer het beste van twee werelden: surround sound terwijl gebruikers altijd op de juiste plek zitten voor een optimale luisterervaring. De Leviathan V2 Pro is compact en heeft weinig kabels zodat het bureaublad altijd opgeruimd is.

De Leviathan V2 Pro combineert beamforming surround sound met head-tracking AI-technologie en zorgt voor 3D-audio dankzij de geïntegreerde IR-camera die de locatie van de gebruiker detecteert. Hierdoor kan de soundbar de audiobundels in real time aanpassen aan de positie van de luisteraar, zodat deze zich altijd in de ‘sweet spot’ bevindt voor de beste audiobeleving.

De soundbar werkt via THX Spatial Audio en in combinatie met de beamforming-technologie van Audioscenic zorgt dit voor realistisch 3D-geluid voor alle vormen van entertainment. 3D-geluid kan in twee modi worden ervaren: THX Spatial Audio Virtual Headset is voor alle stereocontent en biedt nauwkeurig positioneel geluid dat alleen in headsets te vinden was. THX Spatial Audio Virtual Speakers daarentegen is voor alle meerkanaals content en biedt een breed, kamervullend geluid dat gebruikers normaal gesproken alleen in een thuisbioscoop ervaren.

Samen met de meegeleverde subwoofer levert de Leviathan V2 Pro scherpe, heldere hoge tonen en diepe, krachtige bassen. Verder is er ondersteuning voor Razer Chroma RGB met 30 verlichtingszones, 16,8 miljoen kleuren en meer dan 200 geïntegreerde games. Het is vanaf januari 2023 verkrijgbaar vanaf €489,99 via Razer.com en in RazerStores.

Razer Kiyo Pro Ultra – Hoe groter de sensor, hoe beter de beeldkwaliteit. Met de grootste sensor ooit in een webcam, ervaren content creators met de Kiyo Pro Ultra details en helderheid van DSLR-niveau. De Kiyo Pro Ultra is de krachtigste webcam van Razer tot nu toe en heeft een plug-and-play-design.

Aan de basis van Razers nieuwe professionele webcam staat een grote Sony 1/1.2″ STARVIS 2-sensor met een pixelgrootte van 2,9 μm om meer licht en visuele informatie op te vangen voor meer details en optimale kleuren. Om het volledige potentieel van de sensor te maximaliseren heeft de Kiyo Pro Ultra een aangepaste F/1.7 diafragmalens die bijna vier keer meer licht kan opvangen dan andere webcams. Dit levert scherpe, heldere beelden op, zelfs bij weinig licht.

De beeldkwaliteit blijft behouden dankzij een geavanceerde processor die ruwe beelden van 4K 30 FPS (of 1080P 60 FPS) kan omzetten in ongecomprimeerde beelden van 4K 24 FPS, 1440p 30 FPS of 1080p 60 FPS. Om ervoor te zorgen dat content creators altijd in het middelpunt van de aandacht staan, volgt de Face Tracking Auto-focus van de Kiyo Pro Ultra met behulp van AI het gezicht van de gebruiker zodat hier de focus op wordt gelegd, terwijl de achtergrond wordt vervaagd met een bokeh-effect. Daarbij is geen extra hardware of software nodig.

De Kiyo Pro biedt ondersteuning voor Ultra High Dynamic Range (HDR) in 30FPS en past automatisch de belichting en het contrast aan, terwijl over- of onderbelichte gebieden worden gecorrigeerd. Dit zorgt voor meer visuele details en levensechte kleuren, zelfs bij donkere of lichtere tinten. Creators kunnen nog een stap verder gaan met Razer Synapse waarmee ze de kwaliteit van hun content kunnen finetunen of tweaken met allerlei instellingen, waaronder ISO, sluitertijd, pan, tilt en meer.

De Kiyo Pro Ultra is binnen een paar minuten aangesloten en online dankzij de USB 3.0-aansluiting. Zo hebben gebruikers snel en eenvoudig toegang tot professionele videokwaliteit. De Razer Kiyo Pro Ultra is vanaf 5 januari 2022 voor €349,99, exclusief via Razer.com en RazerStores verkrijgbaar.

VR-randapparatuur voor Meta Quest 2 – Razer lanceert ook twee VR-accessoires voor Meta Quest 2: het Razer Adjustable Head Strap System en de Razer Facial Interface. Deze accessoires zijn bedoeld om VR-gameplay te verbeteren, het comfort te verhogen en zijn door Razer speciaal ontworpen voor Meta Quest 2 in samenwerking met ResMed.

De Razer Adjustable Head Strap System is geschikt voor alle hoofden en biedt langdurig comfort doordat het gewicht over het hele hoofd wordt verdeeld. Het nylon materiaal is betrouwbaar, comfortabel en duurzaam, terwijl de optimale gewichtsverdeling zorgt voor balans tijdens de gameplay. De verstelbare bandjes zorgen voor eeen perfecte pasvorm en dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp ervaren gebruikers geen last tijdens het gamen.

De Razer Facial Interface verhoogt het comfort en zorgt voor optimale ondersteuning. Hij is gemaakt van dunne membranen met profiel en verlicht de druk op het gezicht. Bovendien zorgt het hypoallergene materiaal voor minder huidirritatie. De interface blokkeert licht, maar zorgt wel voor ventilatie, zodat gamers volledig kunnen opgaan in de game. Het oppervlak bevat geen kieren, waardoor hij hygiënischer en makkelijker schoon te maken is, terwijl het 3D-profiel zorgt voor de perfecte balans tussen comfort en ondersteuning.

Razers VR-randapparatuur voor Meta Quest 2 zal in Q1 van 2023 beschikbaar zijn in de VS, met mogelijke uitbreiding naar andere regio’s in de toekomst.