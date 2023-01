Microsoft kondigde gisteren een eigen showcase aan onder de noemer Developer_Direct. Dit evenement staat gepland voor eind januari en dan krijgen we meer te zien van zoal Redfall, Minecraft Legends en Forza Motorsport. De verwachting op voorhand was al dat dan ook de releasedatums van deze games aangekondigd zouden worden en dat lijkt nu te zijn bevestigd.

Zo heeft de Duitse variant van Xbox Wire iets meer details gedeeld dan de Engelse. Daar staat te lezen dat we mogen uitkijken naar veel gameplay, informatie en meer, alsook de releasedatums van de games. Nu gaan er al even geruchten dat Redfall in mei moet verschijnen dus wellicht krijgen we dan een officiële bevestiging.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook benieuwd naar wanneer Forza Motorsport en Minecraft Legends uitkomen. Een releasedatum voor Starfield laat iets langer op zich wachten, die zal waarschijnlijk tijdens de speciale Starfield showcase bekendgemaakt worden.

“Look forward to exclusive insights presented by the developers of Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios and ZeniMax Online Studios. The Developer_Direct will focus on fantastic features, rich gameplay showcases and first-time shared release dates for great Xbox titles coming in the coming months, including The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends and Redfall.”

Hoewel de focus ligt op de genoemde titels en The Elder Scrolls Online achten we de kans groot dat Microsoft meer in petto heeft. Wellicht horen we meer over GoldenEye 007 en Warhammer 40k: Darktide en andere titels. Noteer 25 januari 21:00 uur in ieder geval in de agenda.