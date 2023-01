Afgelopen week liet insider Okami Games weten dat Redfall intern opnieuw vertraagd zou zijn. Volgens de insider zou het betekenen dat de shooter van Arkane nu voor ergens aan het begin van mei gepland staat. Andere bronnen ondersteunen dit gerucht nu en komen zelfs met wat specifiekere informatie.

Jez Corden van Windows Central zegt van eigen bronnen te hebben vernomen dat Redfall inderdaad begin mei uitkomt. Volgens de journalist zal de release in de eerste week van mei zijn. Corden weet ook te melden dat er een early access-periode zal zijn, vergelijkbaar met hoe dit voor Forza Horizon 5 was geregeld. Van de racegame werd destijds een Premium Edition uitgebracht waarmee je enkele dagen eerder toegang kreeg. Volgens Corden zal Redfall diezelfde behandeling krijgen.

Beschouw alle informatie voorlopig wel als een gerucht, want tot op heden is er nog niets bevestigd omtrent de releasedatum van Redfall en een eventuele early access-periode. Dat gezegd hebbende, de geruchten beginnen wel steeds hardnekkiger te worden en wijzen allemaal op hetzelfde. Waar rook is, is vuur, zou je zeggen.