Microsoft heeft voor de eerste helft van het nieuwe jaar twee grote releases op de planning staan, namelijk Redfall en Starfield. Van beide titels is het nog niet bekend wanneer ze exact moeten verschijnen, maar eerdere berichten wezen erop dat Starfield na Redfall zal verschijnen. Insider Okami Games wist te melden dat Redfall voor maart 2023 gepland staat.

Mogelijk is dit niet langer het geval. Dezelfde insider heeft nu namelijk via Twitter laten weten Redfall intern opnieuw is uitgesteld. Het uitstel zou volgens Okami Games zo’n zes weken betreffen, wat betekent dat de release nu op de planning staat voor mei 2023.

Zoals gezegd heeft Microsoft officieel nog geen releasedatum voor Redfall bekendgemaakt, dus beschouw deze informatie voorlopig dan ook als een gerucht.

Update on Redfall's release date.

Have heard that it's been pushed back internally by about 6 weeks. Currently targeting an early May release.

Unfortunate news but I'm sure it's for the best. https://t.co/JuytC5KxWw pic.twitter.com/PIsBaH24y3

— Okami Games (@Okami13_) December 23, 2022