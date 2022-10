Redfall zou samen met Starfield eind dit jaar verschijnen, maar de ontwikkelstudio’s van Bethesda hebben toch wat meer tijd nodig. Daarom hebben ze beide titels naar 2023 uitgesteld. Van Redfall weten we dat de game begin volgend jaar moet uitkomen, maar meer specifiek dan dat was Bethesda niet.

Volgens insider Okami Games staat Redfall gepland voor een release tegen het einde van maart. Dit heeft deze persoon van bronnen vernomen, maar helaas wordt er geen specifieke datum gegeven. Tegen het einde van maart klinkt overigens geloofwaardig, gezien voor veel uitgevers het boekjaar dan afloopt.

Het is dan prettig om voor het afsluiten van het jaar nog een titel uit te brengen, zodat dit invloed heeft op de jaarcijfers én ze hun toegewezen marketingbudgetten kunnen spenderen. In navolging van de tweet van Okami Games schrijft Insider Gaming dat ze dit bericht kunnen bevestigen op basis van eigen bronnen.

Maart is in vergelijking met februari 2023 nog een ietwat rustigere maand, waardoor Redfall op een mooi moment uitkomt. Neem het echter nog even met een korreltje zout totdat Bethesda duidelijkheid geeft.