Zowel Redfall als Starfield zouden beide dit jaar moeten uitkomen. Sterker nog, Starfield had al een releasedatum voor november staan, maar vandaag hebben we slecht nieuws gekregen vanuit Bethesda.

Via Twitter laat de uitgever weten dat ze beide games moeten uitstellen naar de eerste helft van 2023. De primaire reden is dat de ontwikkelteams enorme ambitie voor deze projecten hebben en dit op de best mogelijke manier willen verwezenlijken.

In dat kader is het het beste om de games naar volgend jaar uit te stellen. Wel sluit Bethesda het bericht af met dat ze binnenkort meer gameplay gaan laten zien van Redfall en Starfield. Wellicht tijdens de Xbox & Bethesda Showcase op 12 juni.