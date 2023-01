De laatste Gran Turismo delen hebben na de release uitvoerige ondersteuning gekregen in de vorm van nieuwe circuits, evenementen en natuurlijk auto’s. Dat is met Gran Turismo 7 niet anders en hoewel het aantal nieuwe toevoegingen per keer niet buitengewoon hoog is, valt de stroom aan nieuwe content degelijk te noemen.

Dat het aantal nieuwe auto’s niet al te hoog ligt blijkt goed te verklaren, want het maken van één auto kan tot 270 dagen duren. Dit zegt Kazunori Yamauchi in gesprek met Dengeki Online. Zo krijgt de ontwikkelaar veel aanvragen voor bepaalde auto’s, maar Polyphony Digital kan simpelweg niet aan alle verzoeken voldoen.

Het vraagt veel tijd om een auto te maken en met een beperkt aantal resources moeten er keuzes gemaakt worden. Op basis van de huidige situatie bij de ontwikkelaar zijn ze momenteel in staat om tegen de 60 auto’s per jaar te maken. Tot zover heeft Gran Turismo 7 iets meer dan 30 auto’s ontvangen, dus de ontwikkelaar ligt wat achter op het gemiddelde van 60 auto’s per jaar.

Tegelijkertijd is de release nu ver achter ons, waardoor meer resources op nieuwe auto’s gezet kunnen worden. Mocht 60 auto’s het streven zijn, dan is het aannemelijk dat de frequentie van updates gaat toenemen het komende jaar, of het aantal auto’s per update.