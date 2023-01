Sinds de PlayStation 3 is de PlayStation Store niet meer uit het dagelijks leven weg te denken, hoewel de winkelervaring niet door iedereen even geliefd is. Sony is in ieder geval voornemens om de digitale winkel te verbeteren en daarvoor heeft men ex-Apple topman Ben King aangenomen.

In een statement tegenover Variety zegt King in z’n nopjes te zijn met de nieuwe rol bij Sony, waar hij verantwoordelijk zal zijn voor de “direct-to-consumer” diensten, zoals de PlayStation Store. Hij heeft hierbij als doel om de ervaring voor de meer dan 100 miljoen actieve gebruikers te verbeteren en om nieuwe kansen te creëren voor uitgevers en ontwikkelaars.

Voorheen werkte hij dus bij Apple en was hij verantwoordelijk voor de uitrol en groei van de iTunes Store in Europa.

“This gives us the unique opportunity to think creatively about the relationship with our users, helping them to unlock maximum fun and joy from the PlayStation ecosystem, while simultaneously creating financial opportunity for our games studio partners. We have the ability to better serve our community by delivering more personalized experiences, helping each and every customer to discover the perfect entertainment for them, through the right channel, at the right time.”