Motoi Okamoto, de huidige producer van de Silent Hill franchise, heeft in een recent interview met IGN Japan bekendgemaakt waarom Konami aan een remake werkt van de tweede Silent Hill, dit in plaats van het eerste deel.

Okamoto liet weten dat er wel animo was binnen het bedrijf om een remake te maken van de originele game, maar dat het team uiteindelijk heeft besloten dat een remake van Silent Hill 2 beter was. De reden hiervoor is dat mensen het tweede deel zien als ‘echte psychologische horror’.

“When we thought about what Silent Hill’s identity is, we came to the conclusion that it’s the true psychological horror of the series. And when you ask people what true psychological horror is, just about everyone will tell you Silent Hill 2.

We decided that if the brand’s identity is true psychological horror, we needed to start by remaking Silent Hill 2. There were of course some people inside the company who thought it would be better to start with 1, but I wanted to start this project with something that symbolizes this identity.”